Dolar bu sabah güne nasıl başladı?















Küresel piyasaların bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar da olacak.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta geleneksel yöntemle açtığı repo ihalelerinde toplam 45 milyar lira fonlama sağladı. TCMB'nin, geleneksel yöntemle;

- Pazartesi günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.45,

- Salı günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.34,

- Çarşamba günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.31 oldu.

- Perşembe günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.29, ortalama basit faiz yüzde 11.33, en yüksek basit faiz yüzde 11.55 oldu.

- Cuma günü açtığı repo ihalesinde en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama basit faiz yüzde 11.28, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,109 ve 1,115 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.12 artışla 1,111.96 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.24 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.79 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.5393 lira ve en yüksek 7.5765 lirayı gördükten sonra, 7.57 7.58 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9079 lira ve en yüksek 9.0029 lirayı gördükten sonra, 8.98 8.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.7508 lira ve en yüksek 9.8234 lirayı gördükten sonra 9.80 9.81 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18401 - 1.18723 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18637 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksinin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi:

"Endekste zaman zaman volatilite yaşansa da bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalı içinde kalınmaya devam ediyor.

"Bu kanal içinde izlediğimiz ilk direnç üzerinde kapanış yapmakta zorlanılan 1,113 iken devamında 1,122 ve konsolide kanalının üst bandı olan 1,141 önemli dirençler olmaya devam ediyor.

"Yükselişlerde bu dirençlerin pozisyonların yenilenmesi için takip edilebileceğini düşünüyoruz.

"Teknik göstergelerde bir süredir yorulmanın işaretlerini almaya devam ettiğimiz endekste aşağıda 1,100 izlediğimiz ilk ara destek noktası konumunda.

"Buranın konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1,075 1,064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor.

"Bu bölgenin altına sarkılması yeni bir satış dalgası başlatabileceği buraya dikkat etmek gerekiyor."