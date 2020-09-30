Dolar bu sabah güne nasıl başladı?













AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürülürken, Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranları da indirildi. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası atılan normalleşme adımları, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklamasıyla hız kazandı.

Dolar/TL, kararların ardından 7,7505'e kadar gerilemesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 7,7910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 değer kaynıyla 9,1385'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 azalışla 10,0010'dan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 93,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğine dikkati çeken analistler, jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.