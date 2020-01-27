Küresel piyasalarda yatırımcıların Çin`deki corona virüsü endişeleri sürüyor. Dünyada tüm bunlar yaşanırken Dolar/TL ise bu sabah güne 5.95 seviyesinin hemen altında başladı.
Dolar bu sabah güne nasıl başladı?
27.01.2020 07:34
Son güncelleme : 27.01.2020 16:21
REUTERS
Dolar/TL, gerileyen TL
faizinin de etkisiyle 5.95 seviyesinin hemen altında kalmayı sürdürüyor.
BANKACILAR NE DÜŞÜNÜYOR?
TL'deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.
Dolar/TL'de Cuma günü başlayan satış baskısı Çarşamba günü Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azaldı.
TCMB NE KADAR FAİZ İNDİRDİ?
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Çarşamba günü Davos'ta canlı yayında yaptığı açıklamalarda, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların "ölçülü" olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi.
Mevduat getirilerindeki düşüşte TCMB'nin son 5 toplantıda 1,275 baz puan indirime gitmesi bankaların da bunu mevduat ve kredi faizlerine benzer hatta kısmen daha yüksek yansıtması etkili oluyor.
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7377
|7,7765
|% 0,33
|
|Frank
|6,0967
|6,1335
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5840
|1,5919
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|2,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|58,89
|58,89
|0,08
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