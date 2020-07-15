Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar bugün kaç lira?

15.07.2020 09:53

Son güncelleme : 15.07.2020 10:42
Dolar/TL, uluslararası piyasalarda 6,8646 seviyelerinde yatay hareket ediyor.



AA

Dün 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın  yüzde 0,1 üzerinde 6,8645'ten tamamladı.

Bugün yurt içi piyasalarda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü  dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda saat 10.30 itibarıyla  dolar/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8646 seviyelerinde bulunuyor. Aynı  dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,8340 ve sterlin/TL ise yüzde 0,4  yükselişle 8,6460 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksi 96,0-96,2 dar bandında seyrederken, dün yaklaşık bir  ayın ardından 1,14'ün üzerini test eden avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda  yüzde 0,1 artışla 1,1411'den işlem görüyor.

Analistler, bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla  yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini  söyledi.

Kovid-19 salgınına ve ABD-Çin gerilimine yönelik haber akışının takip  edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin  destek, 6,88'in ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05117.741
Değişim :  -0,56% |  -657,57
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658 En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
KRDMA 4,25 6.712.781 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6169 8,6602 % 0,27  
Frank 7,2852 7,3291 % 0,15  
Riyal 1,8247 1,8338 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 -1,45  
Altın Gr. 399 399 -0,53  
Cumhuriyet 2.645 2.685 -12,00  
Tam 2.671 2.684 -3,60  
Yarım 1.297 1.313 -1,70  
Çeyrek 648 657 -0,90  
Gümüş.Ons 19,26 19,30 0,05  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 0,00  
B. Petrol 43,12 43,12 0,22  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru