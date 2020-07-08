Dolar bugün ne kadar?

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5909
|8,6340
|% 0,15
|Frank
|7,2523
|7,2960
|% 0,05
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,14
|Altın Gr.
|396
|396
|2,15
|Cumhuriyet
|2.562
|2.583
|12,10
|Tam
|2.637
|2.651
|12,40
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,10
|Çeyrek
|640
|649
|3,00
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,04
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
Seans Raporu
- 17:59ORGE Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
- 17:58PEKGY Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
- 17:57ADEL Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524