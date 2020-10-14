ABD`de yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmesi, yatırımcılarda iyimserliği körüklemesine bağlı olarak güç kazanması, güvenli limanlar altın ve gümüş başta olmak üzere, değerli metal fiyatlarını bastırdı.
Dolar güç kazanınca altın ve gümüş düştü
14.10.2020 09:04
Son güncelleme : 14.10.2020 09:10
DHA
Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Covid-19 pandemisinin genişlemesine ilişkin verilere karşın, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer alması da, yatırımcılardaki iyimserliği destekledi.
Bu gelişmelerin etkisiyle dolar başta euro ve sterlin olmak üzere hemen tüm paralar karşısında güç kazandı. Dolardaki bu kazanç ile birlikte spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 1.63 düşüşle 1,891.64 dolara, gümüşün fiyatı da yüzde 3.59 düşüşle 24.20 dolara geriledi.
Ayrıca paladyumun ons fiyatı da yüzde 2.88 düşüşle 2,341.08 dolara ve platinin ons fiyatı da yüzde 0.81 düşüşle 871.51 dolara kadar indi.
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|GARAN
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,9277
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|
|Euro
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|Alış
|Satış
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|1.895
|1.895
|3,55
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|Altın Gr.
|483
|483
|1,27
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|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
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|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
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|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
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|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
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|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,00
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|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,17
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