Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 6.74 seviyesinde başladı. Euro ise 7.30 civarında seyrediyor.
Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
06.04.2020 09:00
Son güncelleme : 06.04.2020 09:02
Dünyanın gündemi yeni haftada da corona virüs olacak. Piyasalar önemli bir verinin olmadığı yeni günde corona virüs salgınının etkilerini, bu etkileri azaltmak için alınan önlemler ve yapılan açıklamaları izlemeye devam edecek.
Dolar yeni haftaya 6.74 seviyesinde başladı.
Euro ise 7.30 civarında seyrediyor.
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
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89.969
En Düşük
89.043
18:056,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7574
En Düşük
6,7200
18:057,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0265
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,3209
En Düşük
7,2586
18:05350,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 350,91
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
351,81
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
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|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
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|3.617.236
|% -9,96
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|6,39
|1.674.950
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|GSRAY
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|303.494.419
|% -9,09
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|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
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|
|PETKM
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|SASA
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|GARAN
|7,54
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|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
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|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
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|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2398
|8,2811
|% 0,02
|
|Frank
|6,8856
|6,9270
|% 0,35
|
|Riyal
|1,7895
|1,7985
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|1,12
|
|Altın Gr.
|351
|351
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,42
|14,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
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|B. Petrol
|33,63
|33,63
|-0,48
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