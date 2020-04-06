Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?















Dünyanın gündemi yeni haftada da corona virüs olacak. Piyasalar önemli bir verinin olmadığı yeni günde corona virüs salgınının etkilerini, bu etkileri azaltmak için alınan önlemler ve yapılan açıklamaları izlemeye devam edecek.Dolar yeni haftaya 6.74 seviyesinde başladı.Euro ise 7.30 civarında seyrediyor.