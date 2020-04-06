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Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

06.04.2020 09:00

Son güncelleme : 06.04.2020 09:02
Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 6.74 seviyesinde başladı. Euro ise 7.30 civarında seyrediyor.



Dünyanın gündemi yeni haftada da corona virüs olacak. Piyasalar önemli bir verinin olmadığı yeni günde corona virüs salgınının etkilerini, bu etkileri azaltmak için alınan önlemler ve yapılan açıklamaları izlemeye devam edecek.

Dolar yeni haftaya 6.74 seviyesinde başladı.

Euro ise 7.30 civarında seyrediyor.






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SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2398 8,2811 % 0,02  
Frank 6,8856 6,9270 % 0,35  
Riyal 1,7895 1,7985 % 0,25  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
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