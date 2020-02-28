Dolar haftanın son gününde ne kadar oldu?













REUTERS

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı devam ediyor. Dolar/TL'de dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.2195 seviyesine yükselişte hem ABD piyasalarının tarihinin en hızlı düzeltmesini yaşaması hem de jeopolitik endişelerin saldırı sonrası artması etkili.Kuvvetlenen satış baskısı ile kur 9 Mayıs 2019'da güniçinde test ettiği 6.2460 seviyesine de oldukça yaklaştı. Bu seviyenin aşılması halinde dolar/TL Eylül 2018'deki güniçi seviyelere yükselmiş olacak. Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetti.Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.