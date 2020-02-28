Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı devam ediyor. Koronavirüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile dolar 6.24 seviyesinin üzerinde. Euro ise 6.86 seviyesini gördü.
Dolar haftanın son gününde ne kadar oldu?
28.02.2020 09:13
Son güncelleme : 28.02.2020 09:33
REUTERS
Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı devam ediyor. Dolar/TL'de dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.2195 seviyesine yükselişte hem ABD piyasalarının tarihinin en hızlı düzeltmesini yaşaması hem de jeopolitik endişelerin saldırı sonrası artması etkili.
Kuvvetlenen satış baskısı ile kur 9 Mayıs 2019'da güniçinde test ettiği 6.2460 seviyesine de oldukça yaklaştı. Bu seviyenin aşılması halinde dolar/TL Eylül 2018'deki güniçi seviyelere yükselmiş olacak. Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetti.
Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.
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|: 110.418
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En Yüksek
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|: 0,76%
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|: 6,1750
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|Önceki Kapanış
|: 6,1600
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
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|Açılış
|: 6,7670
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|Önceki Kapanış
|: 6,6930
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|Değişim
|: 0,10%
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|: 326,54
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0187
|8,0589
|% 0,60
|
|Frank
|6,4241
|6,4627
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6577
|1,6660
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-3,68
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|