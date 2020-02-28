GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar haftanın son gününde ne kadar oldu?

28.02.2020 09:13

Son güncelleme : 28.02.2020 09:33
Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı devam ediyor. Koronavirüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile dolar 6.24 seviyesinin üzerinde. Euro ise 6.86 seviyesini gördü.



REUTERS

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı devam ediyor. Dolar/TL'de dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.2195 seviyesine yükselişte hem ABD piyasalarının tarihinin en hızlı düzeltmesini yaşaması hem de jeopolitik endişelerin saldırı sonrası artması etkili.

Kuvvetlenen satış baskısı ile kur 9 Mayıs 2019'da güniçinde test ettiği 6.2460 seviyesine de oldukça yaklaştı. Bu seviyenin aşılması halinde dolar/TL Eylül 2018'deki güniçi seviyelere yükselmiş olacak. Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetti.

Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.418
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALBRK 1,42 117.238.586 % 0,00  
GARAN 10,19 579.478.359 % 0,00  
GOODY 4,59 20.816.044 % 0,00  
KARSN 1,73 318.168.184 % 0,00  
HALKB 6,25 292.397.566 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0187 8,0589 % 0,60  
Frank 6,4241 6,4627 % 0,82  
Riyal 1,6577 1,6660 % 0,60  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.633 1.633 -3,68  
Altın Gr. 327 327 0,44  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,25 17,29 -0,37  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,10  
B. Petrol 50,23 50,23 -1,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru