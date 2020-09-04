Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar haftanın son gününde ne kadar?

04.09.2020 07:27

Son güncelleme : 04.09.2020 07:28
Dolar/TL haftanın son gününe 7.44 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD`de açıklanacak olan istihdam verisi izlenecek.



AA

ABD'nin en önemli verilerinden biri kabul edilen istihdam rakamlarının takip edileceği haftanın son gününe dolar/TL rekora yakın 7.44 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.81 civarında seyrediyor.

Dolar/TL dün en yüksek 7.4518 seviyesini görerek rekor kırmıştı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN


ETİKETLER
dolar ne kadardolar rekoreurodöviz




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.076
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.091 En Düşük
1.074
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 19,36 61.494.965 % 10,00  
PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.363.391 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
DGATE 10,78 34.046.246 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4337 7,4408 % 0,11  
Euro 8,8104 8,8327 % 0,22  
Sterlin 9,8382 9,8876 % 0,12  
Frank 8,1387 8,1877 % 0,82  
Riyal 1,9754 1,9853 % 0,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 6,78  
Altın Gr. 461 461 0,24  
Cumhuriyet 3.076 3.123 8,00  
Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
Gümüş.Ons 26,73 26,78 0,16  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,04  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru