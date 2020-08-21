Dolar/TL güne 7.30 seviyesinde başladı. Piyasada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fitch`in Türkiye değerlendirmesinde olacak.
Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?
21.08.2020 07:21
Son güncelleme : 21.08.2020 10:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve Fitch kararının izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.30 seviyesinde başladı.
Kur saat 10.07'de 7.19 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL 8.57 civarında seyrediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün ".Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.
Foreks anketine katılan ekonomistler, Fitch'in bu gece yapacağı değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak korumasını bekliyorlar. Açıklamanın TSİ 23.00'ten sonra gelmesi bekleniyor.
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