Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar haftanın son gününe nasıl başladı?

21.08.2020 07:21

Son güncelleme : 21.08.2020 10:07
Dolar/TL güne 7.30 seviyesinde başladı. Piyasada gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fitch`in Türkiye değerlendirmesinde olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve Fitch kararının izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.30 seviyesinde başladı.

Kur saat 10.07'de 7.19 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL 8.57 civarında seyrediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün ".Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." açıklaması yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.

Foreks anketine katılan ekonomistler, Fitch'in bu gece yapacağı değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak korumasını bekliyorlar. Açıklamanın TSİ 23.00'ten sonra gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN


ETİKETLER
dolar ne kadareuro ne kadardöviz kurlarında son durum




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.127
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 4,92 13.657.379 % 136,14  
SOKM 12,61 36.761.605 % 0,00  
AGYO 2,61 54.558.113 % 0,00  
BIMAS 68,65 249.580.219 % 0,00  
PEGYO 1,54 19.252.232 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2158 7,2201 % -1,06  
Euro 8,5601 8,5805 % -0,90  
Sterlin 9,5502 9,5981 % -0,68  
Frank 7,9370 7,9848 % -0,89  
Riyal 1,9233 1,9330 % -0,87  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.944 -3,50  
Altın Gr. 455 455 -2,23  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,14 27,18 -0,07  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,02  
B. Petrol 44,95 44,95 0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru