Dolar/TL haftaya 7.34 seviyesinde başladı. Piyasalar Türkiye`de GSYH sonuçlarını bekliyor.
Dolar haftaya nasıl başladı?
31.08.2020 07:33
Son güncelleme : 31.08.2020 07:36
Veri anlamında yoğun geçecek haftanın ilk, ayın son gününe dolar/TL 7.34 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.74 seviyesinden açılış yaptı.
Bugün özellikle Türkiye'de büyüme ve dış ticaret, Almanya enflasyon verileri ön planda olacak.
Foreks anketinde ekonomistlerin 2.çeyrek GSYH tahmini yüzde 10,4 daralma yönünde oluştu. 2020 yılının için yüzde 1,6 daralma tahmin edildi. TÜİK büyüme verilerini saat 10.00'da açıklayacak.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3508
En Düşük
7,2953
18:058,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7602
En Düşük
8,6730
18:05462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,97
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,37
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3438
|7,3486
|% 0,21
|
|Euro
|8,7445
|8,7573
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,7539
|9,8028
|% 0,86
|
|Frank
|8,0727
|8,1214
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9483
|1,9580
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|5,83
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,92
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,04
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,13
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem