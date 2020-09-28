Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 7.66 seviyesinden başladı.
Dolar haftaya nasıl başladı?
28.09.2020 08:25
Son güncelleme : 28.09.2020 08:25
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklaması beklenen yeni haftaya dolar/TL 7.66 seviyesinden başladı.
Euro/TL ise haftanın ilk gününe 8.92 civarından giriş yaptı.
YEP ile birlikte ile 2021-2023 dönemine ilişkin makroekonomik göstergeler belirlenmiş olacak. Veriler 2021 yılı bütçesi için de belirleyici olacak.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6598
|7,6677
|% 0,12
|
|Euro
|8,9062
|8,9337
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7651
|9,8141
|% 0,34
|
|Frank
|8,2251
|8,2746
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0386
|2,0488
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-0,28
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,67
|0,02
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|-0,31
|