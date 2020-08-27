Dolar/TL güne 7.36 seviyesinde başladı, gözler Jackson Hole`de olacak.
Dolar kaç lira oldu?
27.08.2020 07:33
Son güncelleme : 27.08.2020 07:33
Piyasalarda tüm dikkatlerin Jackson Hole'da olacağı yeni güne Dolar/TL 7.36 seviyesinden başlarken, Euro/TL 8.72 seviyesinden açılış yaptı.
Kansas City Fed, "Önümüzdeki On Yılda Gezinme: Para Politikası için Çıkarımlar" başlıklı 44. Yıllık Ekonomi Politikası Sempozyumu'na Jackson Hole Sempozyumu) ev sahipliği yapacak. Sempozyum bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'un açılış konuşmasını yapacak. Powell'in konuşmasında Fed'in para politikasına yaklaşımını gözden geçirme çabalarını değerlendireceği belirtildi. Ayrıca Fed Başkanı'nın konuşmasında "ortalama enflasyon hedeflemesi" ifadesine kullanıp kullanmayacağı piyasa tarafından izlenecek.
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|1.506
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