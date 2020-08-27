Dolar kaç lira oldu?















Piyasalarda tüm dikkatlerin Jackson Hole'da olacağı yeni güne Dolar/TL 7.36 seviyesinden başlarken, Euro/TL 8.72 seviyesinden açılış yaptı.

Kansas City Fed, "Önümüzdeki On Yılda Gezinme: Para Politikası için Çıkarımlar" başlıklı 44. Yıllık Ekonomi Politikası Sempozyumu'na Jackson Hole Sempozyumu) ev sahipliği yapacak. Sempozyum bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole'un açılış konuşmasını yapacak. Powell'in konuşmasında Fed'in para politikasına yaklaşımını gözden geçirme çabalarını değerlendireceği belirtildi. Ayrıca Fed Başkanı'nın konuşmasında "ortalama enflasyon hedeflemesi" ifadesine kullanıp kullanmayacağı piyasa tarafından izlenecek.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN