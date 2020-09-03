Dolar kaç lira?















Türkiye'de enflasyon rakamlarının izleneceği yeni güne dolar/TL 7.38 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.73 civarında seyrediyor.

Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,00, yıllık yüzde 11,89 artması bekleniyor. TÜİK, verileri saat 10.00'da açıklayacak. Aynı saatte yurt içi üretici fiyat verileri de gelecek.

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