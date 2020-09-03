Dolar/TL güne 7.38 seviyesinde başladı. Türkiye`de enflasyon verisi izlenecek.
Dolar kaç lira?
03.09.2020 07:15
Son güncelleme : 03.09.2020 07:26
Türkiye'de enflasyon rakamlarının izleneceği yeni güne dolar/TL 7.38 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.73 civarında seyrediyor.
Foreks'in 18 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1,00, yıllık yüzde 11,89 artması bekleniyor. TÜİK, verileri saat 10.00'da açıklayacak. Aynı saatte yurt içi üretici fiyat verileri de gelecek.
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18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3959
En Düşük
7,3591
18:058,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7690
En Düşük
8,7187
18:05462,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,59
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
458,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3844
|7,3925
|% 0,13
|
|Euro
|8,7263
|8,7404
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,8397
|9,8890
|% 0,12
|
|Frank
|8,0830
|8,1317
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9648
|1,9747
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|3,31
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
-
17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU