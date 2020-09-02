İstanbul serbest piyasada dolar 7,3680 liradan, euro 8,7760 liradan güne başladı.
Dolar ne kadar oldu?
02.09.2020 09:15
Son güncelleme : 02.09.2020 09:16
Serbest piyasada 7,3660 liradan alınan dolar, 7,3680 liradan satılıyor. 8,7740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,7760 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, euronun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
18:058,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7571
18:05465,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,28
|Açılış
|: 465,39
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3647
|7,3772
|% 0,13
|
|Euro
|8,7678
|8,7799
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,8306
|9,8799
|% 0,03
|
|Frank
|8,0553
|8,1039
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9589
|1,9688
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,35
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,01
|46,01
|0,43
|