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Dolar ne kadar oldu?

01.10.2020 11:09

Son güncelleme : 01.10.2020 11:12
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,7045`ten işlem görüyor.



AA

Dün, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının ardından 6,6983'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 7,7215'ten tamamladı.

Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,6346'ya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,7045'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,0365'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,9230'dan satılıyor.

Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde atılan normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini kuruduğunu dile getirdi.


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