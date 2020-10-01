Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,7045`ten işlem görüyor.
Dolar ne kadar oldu?
01.10.2020 11:09
Son güncelleme : 01.10.2020 11:12
AA
Dün, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının ardından 6,6983'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 7,7215'ten tamamladı.
Dolar/TL, sabah saatlerinde 7,6346'ya kadar gerilemesinin ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 7,7045'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,0365'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 9,9230'dan satılıyor.
Dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek 93,6'ya geriledi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1734 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.
Yurt içinde atılan normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirten analistler, jeopolitik gelişmelerin, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini kuruduğunu dile getirdi.
10:561.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:567,7186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:569,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:56469,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,93
|Açılış
|: 469,85
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KENT
|367,50
|842.678
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.750.987
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.849.577
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|65.585.334
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.803.815
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|568.961.511
|% -3,14
|
|ASELS
|19,66
|447.292.967
|% 1,76
|
|GARAN
|7,15
|380.074.994
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,38
|187.065.970
|% -0,29
|
|THYAO
|10,63
|163.736.182
|% 1,24
|
|SISE
|7,09
|568.961.511
|% -3,14
|
|KRDMD
|3,38
|187.065.970
|% -0,29
|
|GARAN
|7,15
|380.074.994
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|85.701.906
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|106.553.576
|% -0,35
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7101
|7,7130
|% -0,11
|
|Euro
|9,0476
|9,0636
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,9045
|9,9542
|% -0,22
|
|Frank
|8,3394
|8,3896
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0484
|2,0587
|% 0,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,08
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 93 artarak (% 0.38 ) 1, 052
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KERVN, DARDL, UZERB, YONGA, ISBIR, BMELK, DIRIT, ORMA, ATSYH
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