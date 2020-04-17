Hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6.90`ın üzerinde açılış yaptı. Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.
Dolar ve euro ne kadar oldu?
17.04.2020 09:41
Son güncelleme : 17.04.2020 09:41
Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL haftanın son gününe 6.90'ın üzerinde başladı.
Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.
Öte yandan küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro
Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek.
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
0
En Düşük
0
18:056,9338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9458
En Düşük
6,9073
18:057,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
18:05377,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -6,72
|Açılış
|: 377,05
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|SELGD
|2,00
|996.512
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|SELGD
|2,00
|996.512
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6536
|% -0,17
|
|Frank
|7,1115
|7,1543
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8365
|1,8458
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-22,58
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,64
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.473
|-50,30
|
|Tam
|2.479
|2.545
|-51,70
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-25,20
|
|Çeyrek
|605
|619
|-12,50
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,57
|28,57
|0,75
|
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