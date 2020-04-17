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Dolar ve euro ne kadar oldu?

17.04.2020 09:41

Son güncelleme : 17.04.2020 09:41
Hafta boyunca yukarı yönlü hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6.90`ın üzerinde açılış yaptı. Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.



Hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL haftanın son gününe 6.90'ın üzerinde başladı.

Euro/TL ise 7.52 civarında seyrediyor.

Öte yandan küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek.




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