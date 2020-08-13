Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dolar ve euro yeni güne kaç seviyesinde başladı?

13.08.2020 09:39

Son güncelleme : 13.08.2020 10:49
Sıkılaştırma adımlarını sürdüren TCMB miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. TCMB, Pazartesi gününden itibaren yarıya indirdiği piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerini, Çarşamba gününden itibaren sıfırladı. Dolar bu sabah 7.33 lira, euro 8.67 lira, sterlin 9.59 liradan işlem görüyor.



AA

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

 dolar en düşük 7.3122 lira ve en yüksek 7.3372 lirayı gördükten sonra, 7.33 7.34 lira aralığında,

- euro en düşük 8.6148 lira ve en yüksek 8.6786 lirayı gördükten sonra, 8.67 8.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.5450 lira ve en yüksek 9.5996 lirayı gördükten sonra 9.59 9.60 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17813 - 1.18283 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18255 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksinin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve eklendi:

"Borsa İstanbulda üç gündür devam eden güçlü yükselişin ardından dün dengelenme çabası dikkat çekti. Gün içinde en yüksek 1,119u gören BIST100de ilk kritik direncimiz 1,205ten 985e kadar olan düşüşün düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,122 olmaya devam ediyor. 

"Bu seviyenin üzerine olacak hareketler alımların hızlanmasını sağlayabilir. Buranın üzerinde 1,160-1,173 arası gündeme gelebilir. 

"Kısa vade için takip ettiğimiz ilk önemli destek ise 1,095te bulunuyor. Gün içinde bu seviyenin altına olacak sarkmalar olumsuz bir tablo oluşturacaktır.

"Buranın altında ise 1,070 kritik olacaktır. Önümüzdeki günlerde 1070in altına sarkılması teknik baskıyı artırabileceği için buranın altında temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz."


ETİKETLER
DolarEuroson haberson dakika haberlerdolar ne kadar oldu?




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:361.114
Değişim :  -0,04% |  -0,41
Açılış :  1.119  
Önceki Kapanış :  1.114  
En Yüksek
1.126 En Düşük
1.113
BIST En Aktif Hisseler10:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 47,30 20.103 % 10,00  
LINK 32,24 6.991.488 % 9,96  
TKURU 60,90 199.204 % 9,93  
KENT 2.080,00 3.194.880 % 9,90  
FADE 4,23 5.913.460 % 9,87  
daha fazla
10:34 Alış Satış %  
Dolar 7,3398 7,3454 % 0,16  
Euro 8,6888 8,6970 % 0,64  
Sterlin 9,5491 9,5970 % 0,22  
Frank 8,0232 8,0716 % 0,19  
Riyal 1,9487 1,9585 % -0,05  
daha fazla
10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 11,70  
Altın Gr. 454 455 2,49  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 0,26  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,05  
B. Petrol 45,31 45,31 -0,12  
Seans Raporu 10:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru