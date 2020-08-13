Dolar ve euro yeni güne kaç seviyesinde başladı?













AA

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 7.3122 lira ve en yüksek 7.3372 lirayı gördükten sonra, 7.33 7.34 lira aralığında,

- euro en düşük 8.6148 lira ve en yüksek 8.6786 lirayı gördükten sonra, 8.67 8.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.5450 lira ve en yüksek 9.5996 lirayı gördükten sonra 9.59 9.60 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17813 - 1.18283 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18255 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksinin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve eklendi:

"Borsa İstanbulda üç gündür devam eden güçlü yükselişin ardından dün dengelenme çabası dikkat çekti. Gün içinde en yüksek 1,119u gören BIST100de ilk kritik direncimiz 1,205ten 985e kadar olan düşüşün düzeltmesinde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,122 olmaya devam ediyor.

"Bu seviyenin üzerine olacak hareketler alımların hızlanmasını sağlayabilir. Buranın üzerinde 1,160-1,173 arası gündeme gelebilir.

"Kısa vade için takip ettiğimiz ilk önemli destek ise 1,095te bulunuyor. Gün içinde bu seviyenin altına olacak sarkmalar olumsuz bir tablo oluşturacaktır.

"Buranın altında ise 1,070 kritik olacaktır. Önümüzdeki günlerde 1070in altına sarkılması teknik baskıyı artırabileceği için buranın altında temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz."