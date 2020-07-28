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Dolar yeni günde kaç lira oldu?

28.07.2020 09:28

Son güncelleme : 28.07.2020 11:20
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,8840`tan işlem görüyor.



AA

Dün akşam saatlerine kadar 6,84-6,86 bandında işlem gören dolar/TL, akşam piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi  görse de aynı hızla düşüşe geçerek günü yüzde 0,2 artışla 6,8620'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50  itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,8840'tan işlem görüyor. Euro/TL, dün akşam saatlerinde 8,2196 ile 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin  ardından şu dakikalarda  8,0660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 8,8415'ten  satılıyor.

Üst üste 7 işlem günü süren düşüşünü bugün sonlandıran dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 93,9 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi  ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası  bugün 1,1715'e geriledi.

Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışının gündemin odağında  olduğunu belirtti.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de konut  fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi  verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de  6,85-6,90 bandının izleneceğini kaydetti.

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