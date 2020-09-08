Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,4620`den işlem görüyor.
Dolar yeni güne kaç seviyesinde başladı?
08.09.2020 10:08
Son güncelleme : 08.09.2020 10:09
AA
Dün en düşük 7,4241, en yüksek 7,4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,4576'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,4620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 8,8170'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 9,8050'den satılıyor.
Dolar endeksi, 5 iş günü üst üste süren yükselişini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 93,1 seviyesine çıktı. Avro/dolar paritesi ise yatay bir seyirle 1,18'un hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
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|1.932
|3,51
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|Cumhuriyet
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|3.118
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|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
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|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
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|Çeyrek
|742
|758
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|Gümüş.Ons
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|26,97
|0,09
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