Dolar/TL yeni güne 7.39 seviyesinde başladı. Bu hafta piyasada gözler Merkez Bankası`nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak.
Dolarda son durum ne?
18.08.2020 08:41
Son güncelleme : 18.08.2020 08:45
Dolar/TL haftaya 7.40’lık rekora çok yakın seviyelerde başladı. Piyasalarda Merkez Bankası adımları izlenmeye devam ediyor.
Bankacılar bu hafta TCMB’nin likidite adımlarının ve bu adımları daha kalıcı bir sıkılaştırmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin perşembe günü sonuçları açıklanacak Para Politikası Kurulu toplantısının haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyorlar.
Kur şu dakikalarda 7.39 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 8.78 civarında seyrediyor.
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3994
En Düşük
7,3688
18:058,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0338
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8012
En Düşük
8,7426
18:05473,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,22
|Açılış
|: 473,05
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
474,54
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3803
|7,3869
|% 0,04
|
|Euro
|8,7759
|8,7903
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6708
|9,7193
|% 0,36
|
|Frank
|8,1239
|8,1728
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|10,94
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,00
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,10
|