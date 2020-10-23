Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,9560`tan işlem görüyor.
Dolar/TL ne kadar oldu?
23.10.2020 10:39
Son güncelleme : 23.10.2020 10:40
Dün 7,7808 ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, gün içinde yükselişe geçerek 7,9796'a ulaştı ve günü yüzde 1,6 değer kazancıyla 7,9373'ten tamamladı.
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Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,9560'tan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,4010'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,4015'ten satılıyor.
Dolar endeksi, yatay seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1805 seviyesinden işlem görüyor.
Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
10:241.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.201
En Düşük
1.196
10:247,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9654
En Düşük
7,9310
10:249,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4053
En Düşük
9,3571
10:24487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,60
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
488,36
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler10:24
|POLTK
|471,90
|470.956
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|6.160.045
|% 9,99
|
|CASA
|36,24
|164.783
|% 9,95
|
|KONTR
|11,08
|183.031
|% 9,92
|
|BEYAZ
|13,30
|1.323.802
|% 9,92
|
|BALAT
|7,57
|658.022
|% -9,99
|
|VANGD
|8,03
|896.341
|% -9,98
|
|MERKO
|14,18
|5.009.113
|% -9,97
|
|ARTI
|8,70
|184.962
|% -9,94
|
|AVOD
|10,42
|7.572.766
|% -9,94
|
|TSKB
|1,71
|285.233.077
|% -1,16
|
|GARAN
|7,11
|166.341.974
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,87
|122.373.682
|% -1,58
|
|SKBNK
|1,93
|108.573.874
|% -3,02
|
|DOHOL
|2,48
|97.954.610
|% 1,64
|
|TSKB
|1,71
|285.233.077
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,87
|122.373.682
|% -1,58
|
|SKBNK
|1,93
|108.573.874
|% -3,02
|
|IHLAS
|1,29
|53.698.223
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,48
|97.954.610
|% 1,64
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9523
|7,9561
|% 0,23
|
|Euro
|9,3992
|9,4036
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,3649
|10,4169
|% 0,09
|
|Frank
|8,7300
|8,7826
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1144
|2,1250
|% 0,19
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,19
|
Seans Raporu
10:24
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