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Dolar/TL ne kadar oldu?

23.10.2020 10:39

Son güncelleme : 23.10.2020 10:40
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,9560`tan işlem görüyor.



Dün 7,7808 ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, gün içinde yükselişe geçerek 7,9796'a ulaştı ve günü yüzde 1,6 değer kazancıyla 7,9373'ten tamamladı.

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Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,9560'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 9,4010'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 10,4015'ten satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1805 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.


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