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Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

25.09.2020 09:20

Son güncelleme : 25.09.2020 10:10
Merkez Bankası`nın (TCMB), faizi sabit tutacağına ilişkin beklentilerin aksine, politika faizini 200 bazpuan yükseltmesinin ardından 10-15 kuruş dolayında gerileyen dövizler, daha sonra hafif yükselse de, faiz kararı öncesi düzeylerinin altında hareket ediyor. Dolar saat 10:00 itibarıyla 7.54 seviyesinde işlem görüyor.



DHA

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25ten yüzde 10.25e yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Perşembe günü geleneksel yöntemle yüzde 11.59 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.  

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.51, ortalama basit faiz yüzde 11.59, en yüksek basit faiz yüzde 11.61 oldu. Böylece, ihalede ortalama faiz Çarşamba gününe göre 15 baz puan daha yükseldi; bu yükseliş Çarşamba günü 2.0 bazpuan, Salı günü 10 baz puan olmuştu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,097 ve 1,120 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü,yüzde 1.53 artışla 1,119.56 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73, BIST Mali Endeks yüzde 3.09, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6088 lira ve en yüksek 7.6380 lirayı gördükten sonra, 7.54 7.55 lira aralığında,

- euro en düşük 8.8772 lira ve en yüksek 8.9200 lirayı gördükten sonra, 8.79 8.80 lira aralığında, hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16619 - 1.16778 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16691 düzeyindeydi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST100 Endeksinin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Yurtdışındaki zayıf görünüme karşın güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST100 özellikle TCMBnin kararı sonrası pozitif ayrışmasını güçlendirdi.

"Yurtdışı piyasalarda da sabahki satıcılı görünümün ardından gün içinde toparlanma yaşanması BISTteki alımlarda etkili oldu.

"Endeks dünkü yükselişle birlikte son bir aylık periyottaki en yüksek kapanışını gerçekleştirmiş oldu.

"1,122 Ağustos başında yaşanan yükseliş sürecinde izlediğimiz kapanış bazlı bir diğer önemli seviye olmaya devam ediyor. 

"Endeks buranın da üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilecek olursa son dönemde oluşan konsolide kanalının üst bandı olan 1,141 gündeme gelebilir. 

"Geri dönüşlerde ise 1,113 ve atında 1,100 ilk önemli destekler. Yeniden 1.100 altına sarkılacak olursa satış baskısı artabilir."


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