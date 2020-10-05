Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,7560`tan işlem görüyor.
Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
05.10.2020 09:25
Son güncelleme : 05.10.2020 09:28
AA
Cuma günü, en düşük 7,7253, en yüksek 7,7895 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,7580'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 9,0960'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 10,0280'den satılıyor.
Dolar endeksi, yatay bir seyirle 93,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1725 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor. TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
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|: 1.139
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1.138
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En Yüksek
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9,0574
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|: 472,04
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|: 473,87
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475,25
En Düşük
470,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|9,02
|142.734.607
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|3.257.319
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.711.239
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.618.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.535.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.494.303
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|843.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.919.258
|% -9,98
|
|KSTUR
|178,70
|1.495.898
|% -9,97
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|ASELS
|18,40
|1.291.221.299
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,62
|604.245.636
|% 3,18
|
|SISE
|7,04
|2.548.235.905
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,44
|891.525.039
|% 0,88
|
|GARAN
|7,11
|1.711.118.755
|% -0,14
|
|THYAO
|10,62
|2.494.391.801
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7566
|7,7636
|% 0,07
|
|Euro
|9,0943
|9,1050
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0003
|10,0504
|% -0,07
|
|Frank
|8,4202
|8,4709
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0623
|2,0727
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,88
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|0,85
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Seans Raporu
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17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
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