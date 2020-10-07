Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?













DHA

Merkez Bankası (TCMB) Salı günü, önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ikinci repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.48 oldu. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi.

Hazine bu yılki dış finansman programı kapsamında 2025 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için uluslararası bankalara yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan’a yetki vermiştir" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,153 ve 1,170 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.60 düşüşle 1,153.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.07 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.64 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 etsideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.7815 lira ve en yüksek 7.8062 lirayı gördükten sonra, 7.79 – 7.80 lira aralığında,

- euro en düşük 9.1278 lira ve en yüksek 9.1676 lirayı gördükten sonra, 9.15 – 9.16 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.0351 lira ve en yüksek 10.0631 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.