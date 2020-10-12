Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?













AA

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 7,8965'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 9,3290'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,3040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1815 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı iş gücü ve ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.