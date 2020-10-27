Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dünya normalleşmek için 20 trilyon dolar harcayacak

27.10.2020 12:46

Son güncelleme : 27.10.2020 12:48
Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Üst Yöneticisi Andrew Steer, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmak için ekonomi paketleri hazırladığını belirterek, "Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak." dedi.



Steer, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünyada 100 yılı aşkın süredir daha kötü bir sağlık ve ekonomi krizi yaşanmadığını ifade etti.

Birçok ülkenin salgının etkilerini azaltmak için toparlanma programları oluşturduğunu kaydeden Steer, şöyle konuştu:

"Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak. Bu kaynakların, geçmişin ekonomisi yerine yarının ekonomisine yatırılması çok önemli ve şehirler bu seçimlerin tam merkezinde bulunuyor. Son 100 yılda şehirlerimizi insanlardan ziyade otomobiller için tasarladık. Bunun değişmesi gerekiyor. Gelecek 10 yılda sıfır karbonlu toplu taşımayla bağlantılı olarak elektrikli, otonom ve paylaşımlı ulaşıma doğru ilerlerken büyük bir devrime tanık olabiliriz."

Steer, yenilenebilir enerji, toplu taşıma ve yeşil alanlara yatırım yapmanın sadece çevre için değil insanlar için de iyi olduğuna işaret ederek, "Bu yatırımlar insanları daha sağlıklı kılar ve daha verimli hale getirir, bu yatırımlar ekonomiye de iyi gelir. Yani önümüzde harika bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.

Kentlerde dönüşüm

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız da kent yönetimlerinin salgınla ön cephede mücadele ettiğini ifade etti.

Salgınla birlikte kentsel alanda insan yakınlığına dayanan herşeyin sorgulanmaya başladığını anlatan Cansız, şunları kaydetti:

"Ulaşım, dağıtım, depolama alanlarıyla çalışma ve yaşam alanlarının daha farklı planlanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu anlayış önümüzdeki yıllarda kent planlamasına daha derinden ve dönüştürücü biçimde yansıyacak. Salgın dünya genelinde kentlerde planlama ve tasarımı, enerji kullanımını, hareketlilik modellerini, konut tercihlerini, yeşil alanları ve ulaşım sistemlerini dönüştürdü, dönüştürüyor. Değişikliklerin bir kısmı geçiciyken bir kısmı kalıcı. Kentler de aynı şekilde kullanım değişikliklerine geçici ya da kalıcı çözümlerle cevap veriyor."


ETİKETLER
Dünya Kaynakları Enstitüsüson haberWRI Türkiye




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:311.147
Değişim :  0,20% |  2,29
Açılış :  1.144  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.150 En Düşük
1.134
BIST En Aktif Hisseler12:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.498,20 97.734.794 % 10,00  
GLRYH 17,49 22.053.831 % 10,00  
OSMEN 22,00 447.972 % 10,00  
PKENT 703,50 3.518 % 9,99  
EUYO 7,27 5.102.239 % 9,98  
daha fazla
12:31 Alış Satış %  
Dolar 8,1576 8,1618 % 0,97  
Euro 9,6402 9,6468 % 0,99  
Sterlin 10,5857 10,6388 % 0,85  
Frank 8,9434 8,9973 % 0,84  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,89  
daha fazla
12:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -1,20  
Altın Gr. 498 498 3,76  
Cumhuriyet 3.301 3.351 27,00  
Tam 3.285 3.368 23,53  
Yarım 1.588 1.629 11,38  
Çeyrek 796 815 5,69  
Gümüş.Ons 24,32 24,36 0,06  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,07  
B. Petrol 40,95 40,95 0,12  
Seans Raporu 12:31
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru