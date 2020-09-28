Rusya Enerji Bakanı Alexender Novak, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, küresel petrol piyasasının istikrar kazandığını, piyasalarda genel dengenin sağlandığını vurguladı.
`Dünya petrol piyasası istikrarlı`
28.09.2020 10:25
Son güncelleme : 28.09.2020 10:27
DHA
Online düzenlenen G-20 enerji bakanları toplantısında konuşan Novak, "Talep üzerindeki olası yeni riskler ile birlikte petrol piyasalarını yakından izlemek büyük önem taşıyor" dedi.
Küresel petrol talebinin 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 10 düşmesinin beklendiğine dikkat çeken Novak, Belarus'un ürettiği petrolden 4-6 milyon tonluk bölümü ihraç edilmek üzere Rusya limanlarına yönlendirebileceğini de vurguladı.
Baker Hughes verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 25 Eylül'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 183 adete yükseldi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı 2 adet artışla 75'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere 261 adete yükseldi. ABD'de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 599 adet azaldı.
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