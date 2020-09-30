`Düşük enflasyon yeni zorluklar ortaya çıkardı`















Piyasa baslı uzun vadeli enflasyon bekleyişleri ölçümlerinin kayda değer şekilde düştüğünü belirten Lagarde, "Hedeflerin başarılması için gerekli olduğu sürece politikaların genişlemeci olmaya devam etmeleri gerekli" diye konuştu.

Lagarde, "Eğer hedeflerimizin insanlar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını ve paylaşılmasını sağlayabilir ise para politikası güvenilir olabilir" ifadelerini de kullandı.