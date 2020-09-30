Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, düşük enflasyon ortamının koronavirüs salgınının neden olduğu kriz karşısında enflasyon hedefinin nasıl formüle edileceği konusunda yeni sorular ortaya çıkardığını söyledi.
`Düşük enflasyon yeni zorluklar ortaya çıkardı`
30.09.2020 11:23
Son güncelleme : 30.09.2020 11:26
Piyasa baslı uzun vadeli enflasyon bekleyişleri ölçümlerinin kayda değer şekilde düştüğünü belirten Lagarde, "Hedeflerin başarılması için gerekli olduğu sürece politikaların genişlemeci olmaya devam etmeleri gerekli" diye konuştu.
Lagarde, "Eğer hedeflerimizin insanlar tarafından doğru şekilde anlaşılmasını ve paylaşılmasını sağlayabilir ise para politikası güvenilir olabilir" ifadelerini de kullandı.
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|% 2,96
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|Altın Gr.
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|45,06
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