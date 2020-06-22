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Düşük faizli konut kredisi fırsatçılığa dönüştürülmesin talebi

22.06.2020 11:14

Son güncelleme : 22.06.2020 11:22
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, düşük faizli konut kredisinin Türkiye ekonomisine nefes aldırdığını belirterek, "Düşük faizli konut kredileri asla `fırsatçılığa` dönüştürülmemeli, haksız, aşırı fiyat artışı ile suistimal edilmemeli. Etmek isteyenlere de asla fırsat verilmemeli" dedi.



AA

Tellioğlu, AA muhabirine, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının inşaat sektörünü derinden etkilediğini söyledi. Düşük faizli konut kredisinin Türkiye inşaat sektörüne ve buna bağlı  olarak 250 alt sektörle birlikte çalışan Türkiye ekonomisine nefes aldırdığını  ifade eden Tellioğlu, bu kredilerin konut ihtiyacı olan ailelere de umut  olduğunun altını çizdi.

Tellioğlu, son 2 yıldır inşaat malzemelerine en az yüzde 50 zam  gelmesine karşın ortalama konut fiyatlarının aynı kaldığını ileri sürerek, "Konut  kredi faizlerinin düşmesi ile oluşan talebe, aşırı zam yaparak karşılık  verilmemeliydi. Geçmiş yüksek inşaat malzeme maliyetleri en azından belli bir  zaman diliminde kademeli olarak fiyatlara yansıtılmalıydı. Düşük faizli konut  kredileri asla 'fırsatçılığa' dönüştürülmemeli, haksız, aşırı fiyat artışı ile  suistimal edilmemeli, etmek isteyenlere de asla fırsat verilmemeli."  değerlendirmesinde bulundu.

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte Türkiye'nin her yerinde  konut stokunun büyük oranda tükendiğini anlatan Tellioğlu, üst yapı müteahhitlik  sektörünü rahatlatan bu adımından dolayı hükümete teşekkür etti.

İnşaat sektörünün genel yapısal sorunları nedeniyle bazı  müteahhitlerin yeni projelere başlamasının zorlaştığını savunan  Tellioğlu, bu  durumun firmaların sermayelerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Tellioğlu, Türkiye'de afet riski altında 6 milyona yakın çürük yapı  olduğunu ve kentsel dönüşüm merkezli yapılaşmanın teşvik edilmesi gerektiğini  belirterek, kentsel dönüşümün önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını talep  etti.




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