İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, düşük faizli konut kredisinin Türkiye ekonomisine nefes aldırdığını belirterek, "Düşük faizli konut kredileri asla `fırsatçılığa` dönüştürülmemeli, haksız, aşırı fiyat artışı ile suistimal edilmemeli. Etmek isteyenlere de asla fırsat verilmemeli" dedi.
Düşük faizli konut kredisi fırsatçılığa dönüştürülmesin talebi
22.06.2020 11:14
Son güncelleme : 22.06.2020 11:22
AA
Tellioğlu, AA muhabirine, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının inşaat sektörünü derinden etkilediğini söyledi. Düşük faizli konut kredisinin Türkiye inşaat sektörüne ve buna bağlı olarak 250 alt sektörle birlikte çalışan Türkiye ekonomisine nefes aldırdığını ifade eden Tellioğlu, bu kredilerin konut ihtiyacı olan ailelere de umut olduğunun altını çizdi.
Tellioğlu, son 2 yıldır inşaat malzemelerine en az yüzde 50 zam gelmesine karşın ortalama konut fiyatlarının aynı kaldığını ileri sürerek, "Konut kredi faizlerinin düşmesi ile oluşan talebe, aşırı zam yaparak karşılık verilmemeliydi. Geçmiş yüksek inşaat malzeme maliyetleri en azından belli bir zaman diliminde kademeli olarak fiyatlara yansıtılmalıydı. Düşük faizli konut kredileri asla 'fırsatçılığa' dönüştürülmemeli, haksız, aşırı fiyat artışı ile suistimal edilmemeli, etmek isteyenlere de asla fırsat verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte Türkiye'nin her yerinde konut stokunun büyük oranda tükendiğini anlatan Tellioğlu, üst yapı müteahhitlik sektörünü rahatlatan bu adımından dolayı hükümete teşekkür etti.
İnşaat sektörünün genel yapısal sorunları nedeniyle bazı müteahhitlerin yeni projelere başlamasının zorlaştığını savunan Tellioğlu, bu durumun firmaların sermayelerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Tellioğlu, Türkiye'de afet riski altında 6 milyona yakın çürük yapı olduğunu ve kentsel dönüşüm merkezli yapılaşmanın teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını talep etti.
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