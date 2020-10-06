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EBRD`nin Türkiye`deki yatırımı 1,5 milyar euroya ulaşabilir

06.10.2020 11:11

Son güncelleme : 06.10.2020 11:12
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Vekili Jürgen Rigterink, Türkiye`nin, faaliyet gösterdikleri en önemli ülke olmaya devam edeceğini belirterek, "Geçen yıl Türkiye`de yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde yatırım yapmıştık. Türkiye`de bu yıl şimdiye kadar, imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın 1,3-1,5 milyar euro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum." dedi.



AA

Rigterink, 7-8 Ekim'de yapılacak EBRD Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını vurguladı.

Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye'nin, her zaman son derece güçlü temellere sahip olduğunu belirten Rigterink, "Genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, üretimi, lojistik altyapısı ve tabii ki stratejik coğrafi konumu... Bunlara ek olarak, Türkiye krizlere karşı son derece dirençli." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisinin direncinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı koruyacağız"

Türkiye ekonomisinin, içerisinden geçtiği dönemde EBRD'nin yatırımları ile desteklendiğine işaret eden Rigterink, "Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz en önemli ülke olmaya devam edecek. Özellikle özel sektör olmak üzere, Türkiye ekonomisinin direncinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığımızı koruyacağız." dedi.

Rigterink, geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde yatırım yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'de bu yıl şimdiye kadar, imalat, bankacılık ve yenilenebilir enerji gibi pek çok farklı sektörde 1 milyar euronun üzerinde yatırım yaptık. Bu yılın sonunda yatırımlarımızın daha da artarak büyük ihtimalle 1,3-1,5 milyar euro seviyelerine ulaşmasını bekliyorum." diye konuştu.

"(Bankanın yatırımları) Bu yılın sonunda 2019'daki seviyeyi de geçeceğiz"

Jürgen Rigterink, EBRD'nin tüm operasyonlarındaki yatırımın tarihinde ilk kez geçen yıl 10 milyar euronun üzerine çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bu zamanlarda yatırımlarımız toplam 5 milyar euronun altındaydı. Fakat bu yıl ağustos sonu itibarıyla bankanın tüm operasyonlarındaki yıllık yatırımı 7 milyar euro seviyesinin üzerine çıktı. İnanıyoruz ki bu yılın sonunda 2019'daki seviyeyi de geçeceğiz."


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