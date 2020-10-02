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ECB, dijital euro konusunda çalışmalarını yoğunlaştırıyor

02.10.2020 11:07

Son güncelleme : 02.10.2020 11:08
Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) "dijital euro" ihracı konusunda çalışmaları yoğunlaştırdığı bildirildi.



AA

ECB tarafından yapılan açıklamada, olası dijital euro ihracı konusunda Eurosystem'in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) görev gücü tarafından hazırlanan kapsamlı raporun ECB Yönetim Konseyi tarafından onaylanarak bugün yayınlandığı belirtildi.

Avro Bölgesi'nin 19 merkez bankasını içeren Eurosystem'in şimdiye kadar "dijital euro" ihracı konusunda bir karar vermediği vurgulanan açıklamada, “Eurosystem'in dijital euro konusunda gelecekteki olası kararlara hazır olması gerekiyor.” ifadesine yer verildi.

Dijital euronun, nakit paranın yerini alamayacağına ve tamamlayıcı nitelikte olacağına yer verilen açıklamada, insanlara daha fazla seçenek ve ödeme yöntemlerine daha fazla erişim sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, “Dijital euro, merkez bankası parasının vatandaşlar ve şirketler tarafından erişebilir elektronik hali olacak. Bunun zorlukları var, ancak Eurosystem bunların üstesinden gelebilir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Herhangi bir dijital euro türünü belirlemek için henüz çok erken olduğuna yer verilen açıklamada, güvenlik, verimlilik ve yasalara uygunluk gibi temel gerekliliklerin belirlendiği ifade edildi.

ECB açıklamasında, dijital euro konusunda kamuoyu görüşü alınmasına 12 Ekim’de başlanacağı da belirtildi.

"İhtiyaç ortaya çıktığında dijital bir euro ihracına hazırlıklı olmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupalıların harcamada, tasarrufta ve yatırımda daha fazla dijitale yöneldiklerini belirterek, “Bizim rolümüz paraya güveni sağlamaktır. Bu, euronun dijital çağa uygun olduğundan emin olmak anlamına gelir. İhtiyaç ortaya çıktığında dijital bir euro ihracına hazırlıklı olmalıyız.” ifadesini kullandı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta da teknoloji ve inovasyonun insanların tüketme, çalışma ve birbiriyle ilişki kurma şeklini değiştirdiğini belirterek, "Dijital bir euro, Avrupa'nın sürekli inovasyona doğru ilerlemesini destekleyecektir. Ayrıca, finansal egemenliğine katkıda bulunacak ve euronun uluslararası rolünü güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu. Panetta, bu nedenle ECB’nin dijital euro ihracına hazır olmasının önemli olduğunu kaydetti.


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