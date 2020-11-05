Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın Aralık ayında yayınlayacağı makroekonomik projeksiyonlarda AB Komisyonu`nun bugün açıkladığı tahminlerden ciddi şekilde ayrışmasının muhtemel olmadığını söyledi.
ECB büyüme tahminlerini aralıkta düşürecek
05.11.2020 14:32
Son güncelleme : 05.11.2020 15:58
Guindos yaptığı açıklamada, "Aralık ayında projeksiyonlarımızı güncelleyeceğiz. Yapacağımız tahminlerin AB Komisyonu'nun bugün gördüğümüz projeksiyonlarından çok çok uzağa gitmeyeceklerini düşünüyorum." dedi.
AB Komisyonu, Euro Bölgesi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2'ye indirmişti. ECB ise Eylül ayında yayınladığı tahminlerde 2021 için GSYH büyüme tahminini yüzde 5 olarak ortaya koymuştu.
15:451.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.184
En Düşük
1.170
15:458,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:4510,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1235
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:45522,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,81
|Açılış
|: 522,66
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,10
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BLCYT
|6,60
|8.847.576
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|70.555.580
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.463.176
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,98
|1.585.714.689
|% 0,72
|
|SISE
|6,66
|993.333.726
|% 2,94
|
|TSKB
|2,00
|671.590.951
|% -3,38
|
|PETKM
|4,32
|630.216.210
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,81
|616.650.754
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,81
|616.650.754
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,83
|604.337.333
|% 7,65
|
|TSKB
|2,00
|671.590.951
|% -3,38
|
|ALBRK
|1,70
|411.945.048
|% 3,66
|
|GARAN
|6,98
|1.585.714.689
|% 0,72
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4315
|8,4370
|% 0,18
|
|Euro
|9,9952
|10,0033
|% 1,25
|
|Sterlin
|11,0121
|11,0673
|% 1,01
|
|Frank
|9,2814
|9,3374
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2455
|2,2567
|% 0,31
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|18,84
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|18,63
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|9,01
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,22
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|-0,31
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:59BASCM
Yüzde 5.42 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 073 adet işlem
-
15:58KLGYO
Yüzde 8.38 oranında artışla 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 246, 854 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 86 artarak (% 1.00 ) 1, 294
-
15:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 16, 690.00 milyon TL de
-
15:57DGATE
Yüzde 4.80 oranında artışla 16.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 426 adet işlem