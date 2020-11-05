ECB büyüme tahminlerini aralıkta düşürecek















Guindos yaptığı açıklamada, "Aralık ayında projeksiyonlarımızı güncelleyeceğiz. Yapacağımız tahminlerin AB Komisyonu'nun bugün gördüğümüz projeksiyonlarından çok çok uzağa gitmeyeceklerini düşünüyorum." dedi.

AB Komisyonu, Euro Bölgesi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,2'ye indirmişti. ECB ise Eylül ayında yayınladığı tahminlerde 2021 için GSYH büyüme tahminini yüzde 5 olarak ortaya koymuştu.