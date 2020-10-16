Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Eğer salgın devam eder ise ECB daha fazla yardım sağlamaya hazır." dedi.
`ECB daha fazla yardım sağlamaya hazır`
16.10.2020 07:16
Son güncelleme : 16.10.2020 07:18
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankanın koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu tekrarladı.
Bir toplantıda konuşan Lagarde, koronavirüs salgınını "inanılmaz bir kriz" olarak tanımladı. Ancak Lagarde, Avrupa'nın bu krize şu ana kadar verdiği yanıtın uygun olduğunu hissettiğini de vurguladı.
Avrupa'nın salgında potansiyel bir ikinci dalga ile karşı karşıya olmasını da değerlendiren Lagarde, "Durum ile doğru politikaları uygulayarak ve bütçe harcamalarını artırarak başa çıkmaya çalıştığımızda emin olmamız gerekli" dedi.
Lagarde, "Çok şey yaptık, ancak eğer daha fazlası gerekli olur ise onları da yapmaya hazırız. Eğer durum kötüleşir ise gerekli olan ne varsa yapacağız" diye konuştu.
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