Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ECB: Dijital euro banknotların yerini almayacak

19.10.2020 14:27

Son güncelleme : 19.10.2020 14:47
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun, banknot euroların yerini almayacağını, ancak onların tamamlayıcısı olacağını belirtti.



DHA

Lagarde, Le Monde ile söyleşisinde, "dijital euro"nun, Çin'in "dijital yuan"ına bir politika yanıtı olup, olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, dijital euronun yalnızca "daha etkin, daha düşük maliyetli, özel yaşama saygılı, izlenebilirlik ve çevreci" olduğu için tercih edildiğini vurguladı.

Lagarde ayrıca, dijitalleşmenin, euroyu uluslararası düzeyde daha güçlü olmasını destekleyeceğini ve ülkeler arası para transferlerinde maliyetleri düşüreceğini de belirtti ve ekledi:

"Bu, yalnızca para birimimizi dijital çağa uygun hale getirme meselesidir. Dijital ödemelerin özellikle gençler arasında ne kadar hızlı yayıldığını gördüğümüzde, bu talebi karşılamak önemlidir."


ETİKETLER
EuroLagardeson haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:351.203
Değişim :  0,87% |  10,40
Açılış :  1.195  
Önceki Kapanış :  1.193  
En Yüksek
1.206 En Düşük
1.195
BIST En Aktif Hisseler14:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,76 59.247.051 % 10,00  
BFREN 908,70 74.957.025 % 10,00  
CELHA 16,50 8.251.566 % 10,00  
RAYSG 19,14 6.587.625 % 10,00  
KONYA 568,70 14.467.159 % 10,00  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Dolar 7,8962 7,8984 % -0,44  
Euro 9,3087 9,3145 % 0,20  
Sterlin 10,2599 10,3114 % 0,41  
Frank 8,6550 8,7072 % 0,22  
Riyal 2,1032 2,1138 % -0,26  
daha fazla
14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.913 12,91  
Altın Gr. 487 487 2,00  
Cumhuriyet 3.215 3.263 9,00  
Tam 3.206 3.286 14,96  
Yarım 1.550 1.589 7,23  
Çeyrek 777 795 3,62  
Gümüş.Ons 24,82 24,86 0,69  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 0,15  
B. Petrol 42,75 42,75 -0,18  
Seans Raporu 14:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru