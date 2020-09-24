Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ekonomide temel belirsizlik kaynağının coronavirüs pandemisi olduğuna dikkat çekti ve ekonomik aktivitenin hala kriz öncesi düzeylerin çok altında kalmaya devam ettiği uyarısı yaptı.
ECB: Ekonomik aktivite hala kriz öncesinin çok altında
24.09.2020 13:56
Son güncelleme : 24.09.2020 13:57
DHA
ECB'nin Ekonomik Bülten'inde, küresel ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna ve küresel ekonomide kalıcı izler bırakabilecek pandeminin evrimine ilişkin belirsizliklerin yanı sıra, Brexit, artan ticaret korumacığılına ve küresel arz zincirindeki bozulmalara da dikkat çekildi.
Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 11.8 daraldığına işaret edilen Ekonomik Bülten'de, üçüncü çeyrekte GSYH'de pozitif büyüme olmasının beklendiği de vurgulandı.
ECB Ekonomik Bülteni'nde Euro bölgesinde yıllık enflasyon için de 2020'de yüzde 0.3, 2021'de yüzde 1.0 ve 2022'de de yüzde 1.3 düzeyinde olacağı öngörülerine yer verildi.
13:421.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.105
En Düşük
1.097
13:427,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6793
13:428,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9470
13:42457,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,64
|Açılış
|: 457,99
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CRFSA
|23,98
|21.528.203
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.783.404
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.121.254
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.707.485
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|70.335
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.572.859
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|16.017.389
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|588.169
|% -9,99
|
|MERIT
|85,60
|481.884
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|11.028.480
|% -9,98
|
|SISE
|6,85
|731.150.622
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|596.002.531
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|351.060.976
|% 3,90
|
|GARAN
|6,64
|249.742.321
|% 0,91
|
|DOHOL
|2,37
|240.283.237
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,28
|596.002.531
|% -0,30
|
|ADESE
|2,40
|351.060.976
|% 3,90
|
|SKBNK
|1,57
|188.336.660
|% 1,95
|
|SISE
|6,85
|731.150.622
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,37
|240.283.237
|% 2,60
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6969
|7,7067
|% 0,08
|
|Euro
|8,9699
|8,9833
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7771
|9,8261
|% 0,01
|
|Frank
|8,2718
|8,3216
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0432
|2,0534
|% -0,23
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-7,79
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.095
|-32,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,57
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,18
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,81
|41,81
|0,04
|