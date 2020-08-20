Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası`nın (Fed), fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likidite operasyonlarının sıklığını 1 Eylül`den itibaren haftada 3`ten bire indireceğini duyurdu.
ECB: Haftalık dolar repo işlemleri azaltılacak
20.08.2020 12:45
Son güncelleme : 20.08.2020 12:50
AA
ECB'den yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası, ECB, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın, Fed'e danışarak fonlama koşullarının iyileşmesi ve düşük talep nedeniyle Fed ile 7 günlük dolar repo operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indirilmesine karar verdikleri belirtildi.
ECB, 84 günlük dolar likiditesi sağlamak için Fed ile haftalık işlemlerin devam edeceğini duyurdu.
Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dolar likiditesini sağlamak amacıyla mart ayında söz konusu bankalarla günlük repo işlemleri başlatmıştı. Bu işlemler, daha sonra haftada 3'e düşürülmüştü.
12:331.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,29
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
12:337,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3281
En Düşük
7,2632
12:338,6774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,6931
En Düşük
8,6034
12:33454,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,85
|Açılış
|: 454,37
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|8.162.659
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|TRCAS
|3,71
|32.965.893
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|2.863.192
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.671
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,41
|2.030.434.630
|% 4,26
|
|TUPRS
|87,15
|1.580.010.792
|% 1,40
|
|RTALB
|59,85
|445.077.890
|% 2,84
|
|KRDMD
|2,99
|335.366.870
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,80
|322.719.137
|% 5,66
|
|PETKM
|4,41
|2.030.434.630
|% 4,26
|
|EKGYO
|2,03
|238.348.179
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,80
|322.719.137
|% 5,66
|
|KRDMD
|2,99
|335.366.870
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,16
|163.106.195
|% -0,92
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3237
|7,3281
|% 0,54
|
|Euro
|8,6693
|8,6774
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,5652
|9,6132
|% 0,41
|
|Frank
|7,9931
|8,0412
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9465
|1,9563
|% 0,39
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|3,37
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.007
|3.084
|-77,05
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-37,27
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,04
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|-0,49
|