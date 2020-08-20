ECB: Haftalık dolar repo işlemleri azaltılacak













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ECB'den yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası, ECB, Japonya Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın, Fed'e danışarak fonlama koşullarının iyileşmesi ve düşük talep nedeniyle Fed ile 7 günlük dolar repo operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten bire indirilmesine karar verdikleri belirtildi.

ECB, 84 günlük dolar likiditesi sağlamak için Fed ile haftalık işlemlerin devam edeceğini duyurdu.

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dolar likiditesini sağlamak amacıyla mart ayında söz konusu bankalarla günlük repo işlemleri başlatmıştı. Bu işlemler, daha sonra haftada 3'e düşürülmüştü.