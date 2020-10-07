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`ECB salgından sonra da politikayı gevşek tutmalı`

07.10.2020 08:04

Son güncelleme : 07.10.2020 08:16
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, koronavirüs salgınının yol açtığı hasarın onarılmasından sonra da Banka`nın Euro Bölgesi enflasyonunun hedefe geri gitmesini sağlamak için para politikasını yeterince gevşek tutması gerektiğini söyledi.



Salgının hali hazırda zorlu olan ekonomik durumu daha da zorlaştırdığının bilincinde olduğunu ifade eden Lane, ECB'nin kriz sona erdikten sonra da borçlanma maliyetlerini uygun şekilde düşük tutacağı sözünü verdi.

Lane, "Pandemi öncesi enflasyon patikasına döndükten sonra, para politikası duruşumuzun orta vadeli enflasyon hedefimize yaklaşmak için yeterince güçlü olmasını sağlamak üzere uygun şekilde ayarlamalar yapmalıyız" diye konuştu.

Baş ekonomist Lane ayrıca, piyasanın hali hazırda ECB'den ilk faiz artırımı beklentisini Ağustos 2024'e ötelediğini, analistlerin ECB'nin 2015 yılında başladığı düzenli tahvil alımlarının daha uzun süre devam etmesini beklediğini de not etti.


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