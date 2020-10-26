Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Pablo Hernandez de Cos, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iyimser senaryolara göre dahi, önümüzdeki çeyreklerde, sorunlu kredilerin toplam krediler içindeki payında "belirgin yükselişler" beklediğini söyledi.
ECB: Sorunlu kredilerde artış olacak
26.10.2020 17:57
Son güncelleme : 26.10.2020 18:07
DHA
De Cos, koronavirüs krizi devam ederken bankaların temettü politikalarına ilişkin olarak dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve bu konuda "ihtiyatlı davranmaları" gerektiği konusunda da uyardı.
İspanya'nın merkez bankası olan İspanya Ulusal Bankası Başkanı De Cos, İspanya ve genel olarak Avrupa Birliği'nde potansiyel bir banka konsolidasyonu öngördüğünü ve bu hareketin karlılığı artıracağını vurguladı.
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