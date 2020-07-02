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`Ekonomi hızlı ve güçlü geri döndü`

02.07.2020 17:49

Son güncelleme : 02.07.2020 17:49
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan Amerikan ekonomisinin hızlı ve güçlü bir geri dönüş yaşadığını söyledi.



AA

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bugün açıklanan  işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Borsa verilerinin son günlerdeki ilerleyişine  işaret eden Trump, "Borsa çok iyi işler çıkarıyor, bu da benim için daha iyi  istihdam rakamları demek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ABD'deki işsizlik rakamlarını olumsuz etkilediğini  vurgulayan Trump, "Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ekonomimizin çok ama çok  güçlü bir şekilde geri döndüğünün habercisi. Kovid-19'un bazı bölgelerdeki  yangınını söndürüyoruz, valilerle yakından çalışıyoruz ve bu işe yarıyor." dedi.

Trump, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla ilerleyen aylarda  işsizlik rakamlarında daha da düşüş olacağını kaydederek "Krizin üstesinden  geliniyor." yorumunu yaptı.

ABD'deki işsizlik rakamlarının iyileşmesine işaret eden Trump, "Bu  sadece şans değil, bu çok fazla yetenek gerektiriyor. Tüm bu güzel haberler,  benim yönetimimin Kongredeki ortaklarımızla ABD ekonomisini bu korkunç olaydan  kurtarmak için attığı tarihi adımların sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 sonrası Amerikan ekonomisinin hızlı bir geri dönüş yaşadığını  vurgulayan Trump, "3. çeyrek tarihi başarılara tanıklık edecek. Güzel olan şey şu  ki bu rakamlar kasım ayındaki seçimlerden önce açıklanacak ve insanlar her şeyi  görebilecek." diye konuştu.

HAZİNE BAKANI MNUCHİN'DEN DEĞERLENDİRME

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de bugün açıklanan istihdam  verilerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “İşimiz bitmedi ve Kovid-19  nedeniyle işini kaybeden her bir Amerikalı işine geri dönene kadar bitmeyecek.”  değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 krizi nedeniyle bir kısım işletmenin darbe alacağına dikkati  çeken Mnuchin, bu işletmelere yönelik ilave kaynak gerekeceğini ifade etti.

Mnuchin, ekonominin yeniden normale dönmesi için güvenli bir yol  olduğunu ve bunu dikkatlice izlediklerini belirterek insanları güvenli bir  şekilde işlerine geri döndürebileceklerini kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın istihdamı korumak  için bir sonraki destek paketi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduğunu  sözlerine ekledi.

ABD'DEKİ İŞSİZLİK RAKAMLARI

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda  beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon arttı. Ülkede işsizlik oranı ise  beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran  ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin  üzerinde gerçekleşti.

Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz  etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini  belirtti.




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