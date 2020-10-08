`Ekonomi toparlanmaya devam edecek`















Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ekonominin toparlanmaya başladığını ve artan mali ve parasal teşvik tedbirlerinin etkisi ile toparlanmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Tüketici fiyatlarının düşen petrol fiyatlarından kaynaklı olarak bir süre için gerileyeceklerini öngören Kuroda, ancak fiyatların salgının ekonomiye etkisi azaldıkça toparlanacaklarını da savundu.

Kuroda, BOJ şube müdürleri ile çeyrek dönem toplantısında yaptığı konuşmada, "Koronavirüs salgınının etkisi global olarak hafiflediğinde, Japon ekonomisi denizaşırı ekonomilerin istikrarlı büyümeye başlamaları ile birlikte iyileşmeye devam edecek" dedi.

Japon bankacılık sisteminin genel olarak istikrarlı olmaya devam ettiğini ancak şirketler için fonlama şartlarının sıkı olmayı sürdüğünü ifade eden Kuroda, "COVID-19'un etkisini izleyeceğiz ve ihtiyaç olduğunda ek gevşeme tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.