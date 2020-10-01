`Ekonomide normale dönmek için aşı gerekiyor`













DHA

Virüsün son haftalardaki yayılmasının "çok kaygı verici" olduğunu vurgulayan Kashkari, Covid-19 pandemisi ne kadar uzun sürerse, bankaların da o kadar çok risk altında kalacağı uyarısı da yaptı.

Kashkari Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada da, ABD hükümetini, pandemiyi yeterince ciddiye almamakla eleştirmiş ve daha kapsamlı önlemler almaya çağırmıştı.

Fed Boston Başkanı Eric Rosengren de, bu haftanın başlarında yaptığı bir başka açıklamada da, coronavirüs pandemisinde ikinci dalga olasılığı nedeniyle, Fed içindeki birçok arkadaşına göre ekonomik toparlanma konusunda daha kötümser olduğunu söylemişti.