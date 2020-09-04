ABD`de Chicago Merkez Bankası (Fed) Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin Covid-19 pandemisinden çıkıp toparlanana kadar yapılacak çok şeyin olduğu uyarısı yaptı.
`Ekonomide toparlanma için yolumuz uzun`
04.09.2020 10:15
Son güncelleme : 04.09.2020 10:16
DHA
Evans, salgının olumsuz etkilerine karşı koymak için daha fazla finansal desteğe ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve virüs kontrol altına alınana kadar ekonomik faaliyetlerdeki "kısıtlamaların" süreceğinin altını çizdi.
Ekonominin Covid-19 pandemisi öncesindeki düzeylerine 2022 yılının sonlarına doğru dönebileceğini vurgulayan Evans, ülke genelinde işsizlik oranının da yüzde 9.0 düzeyine çekileceğini öngördüğünü söyledi.
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