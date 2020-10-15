ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, "Ekonomide toparlanma tahmin edilenden daha güçlü." dedi.
`Ekonomide toparlanma tahmin edilenden daha güçlü`
15.10.2020 07:39
Son güncelleme : 15.10.2020 07:44
Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, koronavirüs salgınının etkilerinin Amerikan ekonomisini "derin bir çukura" soktuğunu, ancak Mayıs ayında ekonominin yeniden açılması ile başlayan toparlanmanın önceden tahmin edilenden daha güçlü olduğunu söyledi.
"Mart ve Nisan ayındaki istihdam kayıplarının yaklaşık yarısını geri kazandık" diye konuşan Quarles, pek çok işletmenin açık kalmak için faaliyetlerinde ayarlamalar yaptıklarını vurguladı.
Bununla birlikte Quarles, istihdam piyasasının 'derin bunalım'da olmaya devam ettiğini ve istihdamın Fed'in maksimum istihdam hedefinin çok gerisinde kaldığını da belirtti.
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|483
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|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
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|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
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|1.547
|1.587
|12,48
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|Çeyrek
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|6,24
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|Gümüş.Ons
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|24,16
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