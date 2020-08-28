Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi açıklandı
28.08.2020 10:03
Son güncelleme : 28.08.2020 10:13
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Endeks bu ay, temmuza göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5,8 artarak 105,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 yükselerek 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artışla 94,9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 85 değerine geriledi.
Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2,2 azalarak 59,6 değerine düştü.
09:551.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.113
En Düşük
1.113
09:557,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
09:558,7430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
09:55459,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,87
|Açılış
|: 459,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,12
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ETILR
|4,12
|2.423.098
|% 130,53
|
|BLCYT
|7,36
|1.811.188
|% 51,23
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|KOZAL
|80,50
|168.574.042
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|ANELE
|5,56
|10.408.815
|% 0,00
|
|ASELS
|16,93
|318.704.935
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% 0,00
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3443
|7,3493
|% -0,11
|
|Euro
|8,7277
|8,7430
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,7102
|9,7589
|% 0,41
|
|Frank
|8,0741
|8,1227
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% -0,06
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|17,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,07
|