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Ekonomistler sanayi üretimi verisini değerlendirdi

13.02.2020 15:39

Son güncelleme : 13.02.2020 15:39
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, Aralık 2019`da yıllık yüzde 9,5 ile 23 ayın en yüksek artışını sergilemesi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4,5-5 büyümeye işaret etti.



AA

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği  bilgiye göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi geçen yılın aralık ayında  yıllık bazda yüzde 9,5 ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek artışını gösterdi.  Aynı dönemde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksindeki artış da  yüzde 8,6 ile 22 ayın en yükseği oldu.

Ekonomistler, milli gelir artışının 2019'un son çeyreğinde yüzde 4,5-5  bandında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. 

"2020'DE EKONOMİ YÜZDE 4-5 BÜYÜYEBİLİR"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, arındırılmamış  sanayi üretiminin aralıkta yıllık bazda yüzde 9,5 artışla piyasa beklentilerinin  üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Ekim-Aralık 2019 gerçekleşmesinin 2018'in aynı dönemine göre yıllık  yüzde 5,5 artışla yılın son çeyreğinde üretim artışının hızlandığına işaret  ettiğini söyleyen Bürümcekçi, ocak için öncü göstergelerin yıllık bazda artış  eğiliminin devam ettiğini yansıttığı ifade etti.

Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme eğiliminin mevcut gücünü ne süre koruyabileceğini, finansal  koşullardaki gevşemenin ve bankacılık kredi hacmindeki yükselişin kalıcılığı ve  dış talep koşulları belirleyecektir. Geçen yıl, ilk iki çeyrekte yıllık bazda  milli gelir düşüşünün devam ettiği görülmüştü. Buna karşılık, baz etkisinin  üçüncü çeyrekten itibaren devreye girmesi ile büyümedeki toparlanmanın güçlendiği  de izlenmekteydi. Son çeyrekte de yakalanan bu ivme ve baz etkisinin katkısı ile  yüzde 4,5-5 aralığında bir büyümenin yakalanması olası görünmektedir.

Sonrasındaki görünüm ise, finansal koşullarda gözlenen belirgin  gevşemenin ve kamu bankaları öncülüğünde yükselmeye başlayan ve trend büyümesi  yüzde 25'e yaklaşan bankacılık kredi hacminin bu görünümü ne süre  koruyabileceğine bağlı olacaktır. Ayrıca, Euro Bölgesi başta olmak üzere küresel  çapta gözlenen yavaşlamanın dış talebi olumsuz etkilemeye başlaması bir aşağı  yönlü risk olarak izlenmektedir. Bu doğrultuda, 2019 yılı büyümesinin yüzde 0,5  olarak gerçekleşmesini beklerken, 2020 yılında ise bugünkü bilgiler ışığında  büyümenin yüzde 4-5 aralığında gerçekleşmesini olası görmekteyiz."

"SON ÇEYREKTE SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 5,8 BÜYÜDÜ"

TSKB Ekonomisti Şakir Turan da aralık verilerinin imalat sanayi PMI  gibi öncü verilerin işaret ettiğinden güçlü geldiğini, 2019'un son çeyreğinde  sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış verilere göre yıllık bazda yüzde  5,8 büyüdüğünü söyledi.

Yıl genelinde ise sanayi üretiminin yüzde 0,6 küçüldüğünü ifade eden  Turan, "Diğer öncü verilerle birlikte, aralık sanayi üretimi verileri 2019 son  çeyrekte GSYH'nin iç talep destekli olarak güçlü bir büyüme kaydetmiş  olabileceğine işaret ediyor. Dördüncü çeyrekteki yüzde 5 civarında yıllık büyüme  ile 2019 genelinde GSYH büyümesinin yüzde 0,5 civarında oluştuğunu hesaplıyoruz."  dedi.

Turan, ocak ayına ilişkin verilerin ise genel olarak karışık sinyaller verdiğini belirtti. Ocakta imalat sanayinde PMI'ın hız kazanırken, reel sektör güven  endeksindeki ivme kaybı yaşandığını hatırlatan Turan, "Bununla birlikte,  iç talepteki canlılığın devam etmesiyle aylık bazda ocakta ekonomik  aktivite aralık ayına kıyasla ivme kaybetmiş olsa da yıllık bazda büyümeye  devam etmiş olabileceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.




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