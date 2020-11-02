Ekonomistlerin Yunan ekonomisi için tahminleri kötüleşti















Ekonomistlere göre en kötü senaryo şu anda en olası senaryo konumuna gelmiş durumda ve Yunan ekonomisi bu yıl yüzde 10 ve üzerinde daralabilir.

"W" şeklinde bir toparlanma öngören ekonomistler, 2021 yılı toparlanmasının da risk altında olduğunu ifade ettiler. Capital Economics'in Avrupa ekonomisti Melania Debono, 4'ncü çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin ederken, üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 7,5'ten büyük gelmemesi halinde 2020'nin tamamı için öngördükleri yüzde 8'lik daralma tahminini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalacaklarını vurguladı.

Debono, dördüncü çeyrekte durgunluk veya bir daralma yaşanması halinde 2021 yılı için yüzde 3,5 büyüme tahmininin tehlikeye gireceğini de vurguladı.