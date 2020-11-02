Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Ekonomistlerin Yunan ekonomisi için tahminleri kötüleşti

02.11.2020 08:08

Son güncelleme : 02.11.2020 09:03
Kathimerini gazetesine göre, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçmek için sıkılaştırılan tedbirler sonrasında ekonomistlerin Yunan ekonomisi için bu yıla ve 2021`e yönelik tahminleri kötüleşti.



Ekonomistlere göre en kötü senaryo şu anda en olası senaryo konumuna gelmiş durumda ve Yunan ekonomisi bu yıl yüzde 10 ve üzerinde daralabilir.

"W" şeklinde bir toparlanma öngören ekonomistler, 2021 yılı toparlanmasının da risk altında olduğunu ifade ettiler. Capital Economics'in Avrupa ekonomisti Melania Debono, 4'ncü çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin  ederken, üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 7,5'ten büyük gelmemesi halinde 2020'nin tamamı için öngördükleri yüzde 8'lik daralma tahminini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalacaklarını vurguladı.

Debono, dördüncü çeyrekte durgunluk veya bir daralma yaşanması  halinde 2021 yılı için yüzde 3,5 büyüme tahmininin tehlikeye gireceğini de vurguladı.


ETİKETLER
yunanistanekonomison haber




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.112
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,30 841.135 % 10,00  
CUSAN 6,27 23.927.159 % 10,00  
IZMDC 23,76 14.886.448 % 10,00  
KARTN 1.812,80 65.290.443 % 10,00  
CASA 36,30 1.643.700 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3534 8,3762 % 0,37  
Euro 9,7261 9,7643 % 0,96  
Sterlin 10,7649 10,8189 % -0,09  
Frank 9,0805 9,1352 % 0,16  
Riyal 2,2237 2,2349 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.882 2,45  
Altın Gr. 505 506 1,29  
Cumhuriyet 3.355 3.390 -16,00  
Tam 3.333 3.416 44,51  
Yarım 1.611 1.652 21,52  
Çeyrek 808 826 10,77  
Gümüş.Ons 23,90 23,93 0,28  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,09  
B. Petrol 36,73 36,73 -1,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru