Kathimerini gazetesine göre, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçmek için sıkılaştırılan tedbirler sonrasında ekonomistlerin Yunan ekonomisi için bu yıla ve 2021`e yönelik tahminleri kötüleşti.
Ekonomistlerin Yunan ekonomisi için tahminleri kötüleşti
02.11.2020 08:08
Son güncelleme : 02.11.2020 09:03
Ekonomistlere göre en kötü senaryo şu anda en olası senaryo konumuna gelmiş durumda ve Yunan ekonomisi bu yıl yüzde 10 ve üzerinde daralabilir.
"W" şeklinde bir toparlanma öngören ekonomistler, 2021 yılı toparlanmasının da risk altında olduğunu ifade ettiler. Capital Economics'in Avrupa ekonomisti Melania Debono, 4'ncü çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin ederken, üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 7,5'ten büyük gelmemesi halinde 2020'nin tamamı için öngördükleri yüzde 8'lik daralma tahminini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalacaklarını vurguladı.
Debono, dördüncü çeyrekte durgunluk veya bir daralma yaşanması halinde 2021 yılı için yüzde 3,5 büyüme tahmininin tehlikeye gireceğini de vurguladı.
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.121
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.121
En Düşük
1.096
18:058,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,3680
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|Önceki Kapanış
|: 8,3750
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8,3893
En Düşük
8,3137
18:059,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0933
|Açılış
|: 9,7350
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|Önceki Kapanış
|: 9,7650
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9,7748
En Düşük
9,6704
18:05506,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,92
|Açılış
|: 506,20
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|Önceki Kapanış
|: 504,29
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508,52
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3534
|8,3762
|% 0,37
|
|Euro
|9,7261
|9,7643
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,7649
|10,8189
|% -0,09
|
|Frank
|9,0805
|9,1352
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2237
|2,2349
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|2,45
|
|Altın Gr.
|505
|506
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.390
|-16,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|44,51
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|21,52
|
|Çeyrek
|808
|826
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|36,73
|36,73
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
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