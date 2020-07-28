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Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

28.07.2020 10:12

Son güncelleme : 28.07.2020 10:12
Elektrik piyasasında önlisans ve üretim lisansına konu üretim tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvurularının şartları belirlendi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı.

Buna göre, önlisansa ve lisansa derç edilmiş sahanın dışına  çıkılmaması, tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi, mevcut bağlantı  şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi gerekecek.

Başvurularda, yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı  olan önlisanslar için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik  değerlendirmenin uygun olması gerekecek. Hidroelektrik kaynaklara dayalı  önlisanslar için ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş  verilmesi şartı aranacak.

JEOTERMAL VE KÖMÜRE DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ

Jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir  elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına  bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı üniteler, tesisin iç ihtiyacının  karşılanması amacıyla kurulabilecek.

Sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç, kömür yakıtlı  tesislerde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik  üretim tesisi kurulması kapsamında, santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da  maden işletme ruhsat sahası içinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına  birleştirilecek ilave alanda, yardımcı kaynağa dayalı üniteler tesisin iç  ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabilecek.

Ayrıca 1 Ocak 2021'den önce birden çok kaynaklı elektrik üretim  tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan,  yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü  yapılamayacak.




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