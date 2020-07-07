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Elektrik tüketiminde rekor

07.07.2020 11:13

Son güncelleme : 07.07.2020 11:17
Türkiye`de elektrik tüketiminde dün 908 bin 395 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı.



AA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan  klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin  görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği  bilgilere göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 387  megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 965 megavatsaatle 07.00'de  gerçekleşti.

Türkiye'de dün 908 bin 395 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek  elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Aynı gün, ülkede 905 bin 726 megavatsaatle  yılın en yüksek elektrik üretimine ulaşıldı.

Söz konusu üretimin yüzde 24'ü doğal gaz, yüzde 22'si barajlı  hidroelektrik ve yüzde 21'i ithal kömür santrallerinden, kalan bölümü diğer  kaynaklardan karşılandı.




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