Elektrik tüketiminde rekor













AA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 387 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 965 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.Türkiye'de dün 908 bin 395 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Aynı gün, ülkede 905 bin 726 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik üretimine ulaşıldı.Söz konusu üretimin yüzde 24'ü doğal gaz, yüzde 22'si barajlı hidroelektrik ve yüzde 21'i ithal kömür santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.