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Elektrik üretimi temmuzda azaldı

26.09.2020 11:41

Son güncelleme : 26.09.2020 11:44
Türkiye`nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalışla 27 milyon 462 bin 290 megavatsaate geriledi.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,2'si hidroelektrik santralleri, yüzde 24,1'i doğal gaz santralleri, yüzde 21,9'u ithal kömür ve yüzde 12,4'ü linyit santralleri tarafından yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş ve fuel-oil izledi.

Toplam lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azalarak 27 milyon 462 bin 290 megavatsaate düştü.

Abone sayısı arttı

Elektrikte abone sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 45 milyon 570 bin 985'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısı yaklaşık yüzde 20, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 2,5 ve ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 0,2 artış gösterirken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,3 düşüş görüldü.

Faturalanan tüketim miktarı

Faturalanan elektrik tüketim miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyon 81 bin 586 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 41,3'ü sanayi, yüzde 25,7'si ticarethane ve yüzde 22,7'si mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 8,5'inin tarımsal sulama ve yüzde 1,6'sının aydınlatma kaynaklı olduğu belirlendi.

Kurulu güçte artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 2 artarak 86 bin 336 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 29,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,3'ü barajlı hidrolelektrik, yüzde 11,7'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.


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